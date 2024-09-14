Nilüfer Belediyesi’nin ve İKSV iş birliğiyle yürüttüğü KONSERVE: Kentler Arası Sanatçı Programı Ağı kapsamında hazırlanan,"Kısa Bir Komşuluk" isimli sergi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, KONSERVE: Kentler Arası Misafir Sanatçı Programı Ağı kapsamında 13 sanatçıyı üç hafta boyunca Misi'de ağırladı. Misi'nin yanı sıra yine aynı program kapsamında İzmir Selçuk'a bağlı Zeytinköy'de de kalan sanatçılar, geldikleri yerle misafir oldukları yer arasındaki ilişkiye geçici komşuluk, misafirlik kavramları üzerinden bakarak, birlikte geçirdikleri zamanı ve köy sakinleriyle yaşadıkları etkileşimi toplumsal cinsiyet, yabancılık hali, göç, kültürel farklılaşma, bilinçaltı, bellek, ritüeller ve doğa ekseninde ele aldı. Program sürecinde çocuk ve kadınların katılımıyla düzenlenen atölyelerden elde edilen çıktılar da sanatçıların somut olmayan kültürel miras değerlerinden esinle ürettikleri yapıtlara dönüştü ve bu eserler de düzenlenen sergide izlenime sunuldu.

Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş katıldı. Sanatçılara ilham veren Misili kadınlar ve çocuklar da açılışta yer aldı.

Sergiyi ilgiyle gezen Başkan Şadi Özdemir, sanatçılarla da Misi'deki deneyimleri hakkında sohbet etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu programın Nilüfer Belediyesi'nin kültür politikalarının sürekliliği açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, Misi Sanatevi'nin, Bursalı sanatçılar için açık bir atölye olarak hizmet vereceğini de söyledi.

Sergi, 17 Ekim’e kadar Nazım Hikmet Kültürevi’nde, daha sonra da 23 Ekim - 24 Kasım tarihleri arasında İzmir’de Konak Metro Sanat Galerisi’nde ilgi duyanların izlenimine açık olacak.