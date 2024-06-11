Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını kısmen esneten yasa değişikliği kapsamında uygulama yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,kriz çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) şartları yeniden belirlendi.

Hatırlanacağı gibi, 3 Şubat 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile birlikte KÇÖ’den yararlanma şartlarına genel salgın durumu da dahil edilmişti.

Yönetmeliğe göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK’ya başvuracak.

Bu talepte krizin işyerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste bildirilecek.

Kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak.

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