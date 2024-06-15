KİSEV, Kurban Bayramı’nda hayırlara vesile olmaya devam ederken, duyarlı vatandaşların bağış ve destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam edecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üç yıllık görev süresini tamamlayan KİSEV Yönetim Kurulu, Kurucu üyeleri ve Mütevelli heyeti olarak yeni yönetimini seçti.

Keşan İyilik, Sağlık ve eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’na Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan seçildiler.

“YARDIMSEVERLİĞİ YAYMAK İÇİN KURBAN VE DERİ BAĞIŞLARINIZA TALİBİZ”

Seçimin ardından yaklaşan Kurban Bayramı gündemiyle toplanan KİSEV Yönetim Kurulu üyeleri, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı sürdüreceklerini ifade ederek, şu açıklamaları yaptı: “Kurban Bayramı’nda KİSEV’e bağışladığınız kurban etlerinizi ihtiyaç sahibi ailelerimize aşevimiz aracılığı ile sıcak aş olarak ulaştırmaya devam edeceğiz.Bağışladığınız deriler ile Keşanlı üniversite öğrencilerimize eğitim bursu olarak katkı sunacağız. İlçemizde iyiliği yardımseverliği ve dayanışmayı yaymak için hayırseverlerimizin keseceği kurban ve derilerine talibiz. Keşan halkımızı Keşan’ın Vakfı KİSEV’e destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bayramlar dileriz.Herkesin bayramı kutlu olsun saygılarımızla”

Vatandaşların, Keşan Belediye Mezbahasında KİSEV görevlilerine gönül rahatlığıyla kurban etlerini ve derilerini bağış makbuzu karşılığında verilebileceğini bildiren KİSEV yetkilileri, Kurban bağışları için 05436259767 numaradan iletişime geçilebileceğini belirtti.