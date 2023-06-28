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Toplantı kapsamında Kurban Bayramı’nda yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

EDİRNE (İGFA) - KİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ile birlikte KİSEV Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

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