Konya’da 2000 yılında Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nden yurt dışına kaçırılan nadide yazma eserlerden 757 yıllık “Kitab Şerhu’l-Esma”, Bahreyn Krallığı’nda yaşayan Nizâm Muhammed Sâlih Yakûbî’nin duyarlılığı ve iyi niyeti sayesinde yeniden Konya’ya kazandırıldı.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz’ın katıldığı programda Nizam Bin Muhammed Sâlih Yakubî, satın aldığı ve yaptığı araştırmalar sonucunda çalındığını tespit ettiği kitabı teslim etti.

Konya’da 2000 yılında Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nden yurt dışına kaçırılan 757 yıllık “Kitab Şerhu’l-Esma” adlı eserin yeniden şehre kazandırılması dolayısıyla teslim programı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'dan çalındığı belirlenen bu eseri satın alan ve çalındığını fark ettikten sonra iade eden Bahreyn Krallığı Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı Nizam Bin Muhammed Sâlih Yakubî’ye teşekkür etti.

Vali Akın, 1268 yılında İbn-i Burrican tarafından yazılan Kitab Şerhu'l-Esma'nın uzun yıllardır kayıp olduğunu hatırlatarak, "Nihayet ecdat yadigarı bu kıymetli eserimiz bugün yine kendi toprağına, Konya'mıza, Karatay Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanemize iade edilmektedir. Bu anlamlı teslimin sadece bir envanter kaydı olarak değil vicdani, ilmi ve milli bir şuurun işareti olarak da kayıtlara geçmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" diye konuştu.

“13 BİN 283 ADET ESERİMİZ YURT DIŞINDAN TEKRAR ÜLKEMİZE GETİRİLDİ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, hırsızlık sonucu Türkiye’den çok önemli eserlerin kaçırıldığını dile getirerek, İslami ve insani ilkeler açısından örnek olacak bir davranışla Yakubî'nin bu eseri tekrar Konya'ya kazandırdığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Yazma Eserler Başkanlığı'nın bu önemli külliyatın restorasyonunu hızlı bir şekilde yaptığını vurgulayarak, "Son 100 yılda bu kültürel varlığımızın önemli bir kısmı gayri ahlaki yollardan ülkemizden kaçırılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle bu eserleri tekrar ülkemize kazandırmak adına çok önemli çalışmalara imza atıldı. 13 bin 283 adet eserimiz yurt dışından tekrar ülkemize getirildi. Konya’mız gerek kültürel anlamda, gerek tarihi anlamda, gerek turizm alanında değerli bir şehir. Uğur Başkanımızla ve buradaki arkadaşlarla beraber bu alanlarda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Birlikte Konya’nın kültürünün, turizminin gelişmesi için birçok çalışmaya imza attık. Bundan sonrası için de yapacağımız birçok çalışma var. Büyük bir uyum ve büyük bir heyecan içinde Konya Büyükşehir Belediyemizle yürütmekteyiz. Bu vesileyle Konya’mıza kattığı değerler için de ben teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

“SADECE KONYA’MIZ İÇİN DEĞİL, TÜM İNSANLIK KÜLTÜRÜ İÇİN BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya’nın binlerce yıllık ilim ve irfan mirası adına önemli bir günde olduklarını belirterek, “Malumunuz olduğu üzere, 2000 yılında ne yazık ki Konya’mızın gözbebeği olan Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde yaşanan bir hırsızlık vakası sonucunda, yüzlerce yıllık geçmişe sahip paha biçilemez yazma eserlerimiz kaybolmuştu. O gün hepimizin yüreğini sızlatan bu hadise, sadece Konya’mız için değil, tüm insanlık kültürü için büyük bir eksiklikti. O günden bugüne devletimizin ilgili kurumlarının kararlı takibi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü diplomatik girişimler ve uluslararası iş birlikleri sayesinde, kaybolan bu kıymetli eserlerden bazıları yurt dışında tespit edilerek ülkemize iade edildi” ifadelerini kullandı.

“KAYBETTİĞİMİZ BİR DEĞERİ DAHA YENİDEN KAZANMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Bu kapsamda İbn Sina ve Fahreddin er-Râzi gibi çok önemli şahsiyetlerin eserlerinin yeniden Konya’ya kazandırıldığını belirten Başkan Altay, “Bugün, o kaybolan parçaların birini daha ait olduğu yere, Konya’ya, öz topraklarına kavuşturuyoruz. Bahreyn Krallığı'nda yaşayan Sayın Nizâm Muhammed Sâlih Yakûbî'nin duyarlılığı ve iyi niyeti sayesinde, tam 757 yıllık bir ilim hazinemiz daha, yeniden Konya’mızla, ülkemizle buluşuyor. 1268 yılında, Konya’mızın yetiştirdiği kıymetli müstensih Muhammed bin Abdullah el-Konevî tarafından istinsah edilen, İbn Burrican Ebi Hükm Abdusselam’ın kaleme aldığı ‘Kitab Şerhu’l-Esma’ adlı bu eşsiz eser, üzerinde Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi mührüyle, bizlere geçmişimizin bir emanetidir. Tarih boyunca Konya, kitapların, ilmin ve hikmetin baş tacı edildiği bir şehir olmuştur. Bugün, kaybettiğimiz bir değere daha yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜM DÜNYA İÇİN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ”

Başkan Altay, “Sayın Yakûbî'nin gösterdiği bu yüksek ahlaki duruş, sadece Konya'mız için değil, tüm dünya için örnek bir davranıştır. Kendilerine şehrimiz ve milletimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca eserlerimizin geri kazanılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, bugün bizleri yalnız bırakmayan Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’a, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanımız Coşkun Yılmaz’a, IRCICA Genel Direktörümü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’a teşekkür ediyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nı kurarak yazma eserlere sahip çıkılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“DÜNYADA TÜRKİYE KADAR YAZMA ESERE, TARİHE SAHİP ÇIKAN BAŞKA BİR ÜLKE YOKTUR”

Eserin bulunmasında ve tesliminde emeği geçen Bahreyn Krallığı Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı Nizam Bin Muhammed Sâlih Yakubî de yazma eserlere öğrencilik yıllarında ilgi duymaya başladığını anlatarak, özel kütüphanesinde 3 bin ciltten fazla nadir yazma eser bulunduğunu dile getirdi.

Kitab Şerhu'l-Esma'yı 25 yıl önce bir tüccardan aldığını anlatan Yakubî, yaptığı araştırmalarda eserin Konya Yazma Eserler Kütüphanesi'nden çalındığını tespit ettiğini söyledi. Bunun üzerine gerekli girişimlerde bulunduğunu aktaran Yakubî, "Elhamdülillah Allah bana bu fırsatı verdi. Benim bu hocalarla, görüşmem tanışmam, bugün sizin burada bu programı düzenlemeniz hepsi Allah’ın bir lütfu. Dünyada Türkiye kadar yazma esere, tarihe sahip çıkan başka bir ülke yoktur. Osmanlı sultanlarının hepsi ve dönemin alimleri bu konuya özel önem vermiş." ifadelerini kullandı.

“YAZMA ESERLER KURUMU SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL İSLAM VE TÜRK İSLAM TARİHİNİN BİR BELLEĞİ”

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, kurumun sadece Türkiye’nin değil İslam ve Türk İslam tarihinin bir belleği, ortak hafızası olduğunu ifade etti. Eserin bulunmasında emeği geçen Nizam Bin Muhammed Sâlih Yakubî’nin eşine az rastlanır örnek bir davranış gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, eserin yeniden ait olduğu topraklara getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kitab Şerhu'l-Esma, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin tarafından teslim alındı.

Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da katıldı.