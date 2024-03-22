Basketbolseverler kitap bağışı yaparak 2 Nisan 2024’teki Anadolu Efes – Aliağa Petkimspor maçını ücretsiz izleyebilecek.İZMİR (İGFA) - Anadolu Efes Spor Kulübü ile Anadolu Vakfı’nın 2014 yılından bu yana birlikte düzenlediği ve bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası, 2 Nisan 2024 Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda 18.00’de başlayacak Aliağa Petkimspor maçında hayata geçirilecek.

Kitap bağışı yapan basketbolseverler Aliağa Petkimspor maçını ücretsiz izleyebilecek

Kampanyaya destek vermek isteyen gönüllüler, Aliağa Petkimspor maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda oluşturulacak kitap bağış noktalarına karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitapları bırakabilecek.

Taraftarlar, getirecekleri kitaplar karşılığında Aliağa Petkimspor maçı için ücretsiz bilet alabilecekler. Anadolu Vakfı’nın gönüllü bursiyerleri de “Bir Kitap da Sen Getir” projesinin kampanya gönüllüleri olarak projeye destek olacak.

Toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi okullara gönderileceği bildirildi.