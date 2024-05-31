Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı, sınav sürecinde de 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren kitap kahvelerde sınav maratonu sürüyor. Yaklaşan YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, kitap kahveleri hizmete açtığı için Başkan Çiftçi’ye teşekkür ediyor.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim Önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırova’ya hizmet eden ve Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri için ilçeye birçok eser kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, Çayırovalı öğrencilerin kullanımına sunduğu kitap kahvelerde, sınav maratonu tüm hızıyla sürüyor. Muhteşem manzarası ve bahçesiyle Çayırova’nın gözde lokasyonlarından olan Akse Kitap Kahve ile geniş ders çalışma alanı ve zengin kaynak imkanıyla öğrencilere hizmet veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de sınav maratonu heyecanı devam ediyor. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren kütüphaneler, öğrencilerin ders çalışmaları için biçilmiş kaftan. Çayırova Belediyesi’nin kütüphanelerinde ders çalışmayı tercih eden öğrenciler ise hem kütüphaneden hem de 7/24 çalışma sisteminden dolayı oldukça memnun.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

YKS sınavına hazırlanan Can Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Kütüphane 7/24 açık olduğu için sabah-akşam gelip derslerimizi burada çalışabiliyoruz. Evimizde ortam bulamadığımızda geldik burada çalıştık. Bu süreçte bize destek veren Bünyamin Başkanımıza çok teşekkür ederim.” Akse Kitap Kahve’dek imkanların birçok kütüphanede olmadığını belirten Adem Boy ise, “Pek çok kütüphane gezdim, burasının daha rahat bir ortamı var. Kafe tarafı da öğrenciler için daha uygun. 7/24 açık olması bizim için çok iyi. Belediye başkanımıza böyle bir hizmeti bize sunduğu için çok teşekkür ederim” dedi.

“BÖYLE BİR İMKANIN OLMASI ÇOK GÜZEL”

İzmir’de yaşayan ancak ders çalışmak için Akse Kitap Kahve’yi tercih eden Şeyma Göktepe ise, “Ben şahsen İzmir’de yaşıyorum. Buraya ders çalışmak için abimin yanına geldim ve abimin böyle bir yeri tavsiye etmesi üzerine burada ders çalışmaya başladım. Açıkçası böyle bir yerin olması ve böyle bir imkanın olması çok güzel. Gayet güzel bir çalışma, umarım diğer belediyelere de örnek olur ve sayıları artar” açıklamalarında bulundu.