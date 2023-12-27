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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve gençlerin buluşma noktası olan kitap kahveleri, 2023’te 82 bin kişi ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın yeni cazibe merkezleri haline gelen kitap kahveler on binlerce Çayırovalıyı misafir etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve özellikle gençlerin kitapların büyülü dünyasıyla buluşma adresi olan kitap kahveleri, 2023 yılı boyunca 82 bin kişi ziyaret etti.

Yenimahalle’deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Mahallesi’nde yer alan Akse Kitap Kahve, açıldığı günden bu yana ilçe sakinlerinin ve gençlerin bir numaralı adresi konumunda. 2 bin 500 metrekare alanı ve binlerce kaynağı barındırmasıyla Çayırovalı gençlerin ders çalışma adresi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve 2023 yılı boyunca 65 bin kişiyi ağırladı. Muhteşem manzarasıyla sadece Çayırovalılara değil, tüm bölge sakinlerine hizmet veren Akse Kitap Kahve’yi ise 17 bin kişi ziyaret etti.

65 BİN KİŞİ KONUK OLDU

2 bin 500 metrekarelik alanı, geniş kaynak imkanı ve özel ders çalışma odalarıyla gençlerin sınava hazırlık ve araştırma dönemlerinde sıklıkla kullandığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’yi 2023 yılında 65 bin kişi ziyaret etti. Öte yandan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’ye 2023 yılı boyunca 8 bin 15 kişi üye olurken, 27 bin 815 kitap da ödünç verildi.

AKSE KİTAP KAHVE’YE 17 BİN ZİYARETÇİ

Deniz manzarası ve bahçesiyle, bölgedeki vatandaşların uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve ise 2023 yılı içerisinde 17 bin kişiyi misafir etti. 2023 yılında 4 bin 395 kişi üye olurken, 22 bin 46 kitap da ödünç verildi. Böylelikle her iki kitap kahve 2023 yılı boyunca toplamda 82 bin kişi ziyaret etmiş oldu.