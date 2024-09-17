Gemlik Kitap Limanı’nda sevilen edebiyatçı, yazar ve politikacılar Gemliklilerle buluşmaya devam ediyor. Fuarda son olarak gerçekleşen programlarda Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Gazeteciler Seda Selek ve Ali Haydar Fırat ile Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ kitapseverlerin konuğu oldu.BURSA (İGFA) - Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Mavi Vatan, Türkiye’nin Stratejisi ve Bölgesel Güç Dengeleri” konulu söyleşisinde Türklerin denizcilik tarihine, diğer milletlerle olan ilişkilerine, ülkemizin sadece karalarını değil, uluslararası denizlerdeki egemenliğini de tanımlayan Mavi Vatan kavramına ve Atatürk’ün denizcilik ile ilgili yaptıklarına değindi.

Daha sonra söz alan gazeteci Seda Selek ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, “Cumhuriyetin 2. Yüzyılında Sosyopolitik Dönüşümler ve Gelecek Öngörüleri” söyleşisinde basının ülkemizdeki genel durumu, iktidar basın ilişkileri, Youtube, X ve Tiktok’taki basın faaliyetleri hakkında konuştular.

Son programda ise Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, “Darbeler ve Türkiye’nin Demokrasi Tarihi” söyleşisi gerçekleştirdi. Bütün darbelere karşı olduklarını söyleyen konuşmacılar Atatürk ve demokrasi vurgusu yaptılar.

Gemliklilerin yoğun ilgi gösterdiği programlarda, konuşmacıların hediyelerini Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren verdi. Öte yandan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ilçe başkan ve yöneticileri de Başkan Deviren’e eşlik ettiler.

Gemlik Kitap Limanı’nında bugün, Gemlikli yazarlar Hasan Azkıran ve Avni Yeğin saat 17.00’de Atatürk ve Şiirin Toplumdaki Yeri”, Özge Demir 18.00’de “Kadının Toplumdaki Yeri” söyleşilerini gerçekleştirecek. Saat 19.00’da ise Buket Uzuner “Tabiatın Sesini Edebiyatta Duymak” söyleşisinde okurlarıyla bir araya gelecek.