Türkiye Yayıncılar Birliği 2022 raporuna göre kitap sektörü 7 yıl geriye gittiANKARA (İGFA) - Türkiye Yayıncılar Birliği, 2022 Yılı Türkiye Kitap Pazarı Raporu'nu yayımladı.

Kitap Pazarı Raporu’na göre, Türkiye'de kitap üretimi 7 yıl öncesine geriledi.

2020’den bu yana pandemiyle birlikte oluşan zorlu koşullar, 2022 yılında da devam ederek Türkiye'de yayıncılık sektörünü ve diğer sektörleri de etkiledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre hazırladığı raporda, döviz artışı sebebiyle kağıt fiyatlarının yüzde 300'e yakın yükseldiği ve bunun kitap sektörünü krize soktuğu belirtildi.

Bağımsız yayıncılık sektörü 2021 yılını 438 milyon 679 bin 864 adet kitap üretimi ile tamamladığına dikkati çekilen raporda, 2022 yılının ise 380 milyon 296 bin 402 adet ile tamamlandığı kaydedildi.

Söz konusu detaylı rapora ulaşmak için tıklayabilirsiniz.