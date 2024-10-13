Geçen yıl geldiği fuarda yanlışlıkla çantasına fazladan kitap konulan Melis’in örnek davranışı 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda herkesi duygulandırdıKOCAELİ (İGFA) - 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın son gününde yüzleri tebessüm ettirecek anlamlı bir olay gerçekleşti. Geçen sene kitap fuarına Sakarya’dan ailesiyle gelen 10 yaşındaki Melis Aksoy’a yayınevi tarafından yanlışlıkla fazladan kitap verildi. Fazla kitabı teslim etmek isteyen Melis’e yayınevi tarafından anlamlı bir sürpriz yapıldı. 14. Kocaeli Kitap Fuarındaki sürpriz buluşmada yaşananlar herkesi duygulandırdı.

YANLIŞLIKLA FAZLA KİTAP VERİLDİ

14. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden önemli kalemleri kitapseverlerle buluştururken, herkesi gururlandıran olaylara da sahne oluyor. Bunlardan en özeli ise 10 yaşındaki Melis Aksoy’un Kocaeli Kitap Fuarı ve yayınevi yetkilileri ile buluşması oldu. Geçen sene Kocaeli Kitap Fuarı’na ailesiyle birlikte gelen ve yanlışlıkla fazladan kitap verilen Melis’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve yayınevi yetkilileriyle buluşmasındaki mutluluğu görülmeye değerdi.

Sakarya’da bir özel okulda öğrenim gören 10 yaşındaki Melis Aksoy, geçen sene Kocaeli Kitap Fuarı’na “Uzaya Giden Tren” kitabını almaya geldi. Ancak eve gittiğinde poşetten aynı kitaptan yanlışlıkla 2 adet konulduğunu gördü. Sonrasını Melis’ten dinleyelim; ‘’Bizim olmayan kitabı yayınevine vermek için annem ile beraber hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine mail yazdık. Hemen geri dönüp bizimle iletişime geçtiler ve bizi 14. Kocaeli Kitap Fuarı’na davet ettiler. Çok mutlu oldum.”

“ÖRNEK OLDUYSAK NE MUTLU BİZE”

Sakarya’da Üniversite Hastanesinde görev yapan anne Doç. Dr. Nilgün Özkan Aksoy ise kızının fazladan kitabı görünce, çok üzüldüğünü ifade etti. Anne Özkan, ‘’Melis’in içi içine sığmadı, bir an önce bu yanlışı telafi etmek için çok uğraştık. Kocaeli Kitap Fuarı’na gelmek için de çok heyecanlandı. Sağ olsun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kızımı ve beni çok iyi ağırladı. Bize kitap hediye ettiler. Aslında herkesin yapması gerektiği bir davranışı yaptı kızım. Herkese örnek olduysak da ne mutlu bize” dedi.