İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 'Kitaplarla Yolculuk' projesi, her ay okunan kitap üzerine yapılan atölye çalışması ve gezilerle devam ediyor. Kitapseverler, Şubat ayında Buket Uzuner’in “Su” adlı kitabını okuyacak.İZMİR (İGFA) - İzmirli kitapseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün “Kitaplarla Yolculuk” projesiyle farklı dünyaların kapısını aralamaya devam ediyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi ile düzenlenen çalışmayla İzmirliler Kent Kütüphanesi’nde bir araya gelerek kitap incelemesi yapıyor. Kasım ayında Ahmet Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi” kitabını okuyan kitapseverler, atölye çalışması sonrası Bergama Antik Kenti’ni ziyaret ederek kitabı tarih ve mitolojik ögeler üzerinden tartıştı.

Aralık ayında da Serra Menekay’ın "Doktor Elması-Bir Kurtuluş ve Kuruluş Hikayesi" kitabı okundu. Atölye sonrası rehber eşliğinde kitabın konusunun geçtiği Ödemiş Birgi ziyaret edildi. Ocak ayı için belirlenen kitap, Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler"i oldu. Kitap kurtları; farklılıklara saygı, adalet, insanlık ve doğa temalarını üzerinden fikir alışverişi yaptı. Şubat ayında ise Buket Uzuner’in Su, Toprak, Hava, Ateş dörtleme kitaplarının ilki olan “Su” okunacak.

“Kitaplarla Yolculuk” projesi ile kişilerin okuma yazma, dinleme, dili kullanma ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, kitaplar aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerinin desteklenmesi ve sosyal hayata katılımının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Her ay bir kitap okuyan katılımcılar, kitabın içeriğine yönelik atölye çalışması yapıp okunan kitap odağında temalı geziler de gerçekleştiriyor.