Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eylül ayı Encümen toplantısı Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı’nda yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı’nda yapılan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eylül ayı Encümen toplantısına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ev sahipliğinde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eylül ayı Encümen toplantısında 2025-2026-2027 bütçesi, üye belediye personellerine yerinde çeşitli mevzuat konularında verilecek eğitimler, Van Erciş, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ortaokulu yardım talebi görüşüldü.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Ege’yi sosyal ve ekonomik olarak kalkındırmak için ortak projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi ve ev sahipliği için Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a teşekkür etti.