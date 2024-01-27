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Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı'na atanan ve üç gün sonra parti ile ilişiği kalmadığı açıklanan Kıymet Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti genel merkezi tarafından istifasının istendiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı’na atandıktan 3 gün sonra Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısı ile İl Başkanı Havva Aksoy tarafından genel merkez tarafından istenildiği ve Gelecek Partisi Partisi ile hiçbir ilişiğinin kalmadığı açıklanan Kıymet Kara dün sosyal medya hesabından bu açıklama ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kara’nın paylaşımı şöyle: “Bugün Edirne Gelecek Partisi İl. Başkanı Havva Aksoy istifamla ilgili yazılı basın açıklamasında bulunmuş. Genel Merkez tarafından istifamın istendiği bilgisi doğru değildir, kendi isteğim lüzum görmem üzerine istifa dilekçemi önceki gün akşam whatsapp üzerinden Marmara Bölgesinden sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Cemal Eğin'e ilettim. Kendisi üst makama ileteceğini söyledi. İstifamın kabul kararını beklerken İl Başkanı Havva Aksoy yazılı basın açıklamasında bulunmuştur. İstifamla ilgili gerekçeli kararımın ayrıntılarını daha sonra sizlerle paylaşacağım.”