Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, restore edilen Kız Kulesi’nin çevresinde Temiz Çevre Temiz Üsküdar etkinliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilin ve mavinin dostu Üsküdar Belediyesi, çevre odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Kız Kulesi açıkları ve Salacak sahilinde gerçekleştirdiği ‘Temiz Çevre Temiz Üsküdar’ etkinliği ile Marmara Denizi’nde deniz çöpleri ve olta balıkçılığı nedeniyle oluşan kurşun metal kirliliğine dikkat çekerek çevreye ilişkin farkındalık ışığı yaktı.

Dünya çevre Günü’ne ithafen yapılan ve öğrencilerin çevre içerikli dövizlerle alana gelişiyle başlayan etkinlikte; denizden çıkartılan atıklarla ilgili sergi, atık pil sergisi, öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, öğrencilerin kara kalem atölyesi ve sergisi, bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı sergi, sakız, izmarit, çekirdek gibi kıyı ve kaldırımları yoğun şekilde kirleten atıklarla ilgili sergi düzenlendi.. Deniz Kirliliği farkındalığını anlatmak için hazırlanan balık tezgahı ve akvaryum görselinin de yer aldığı etkinlikte deniz kirliliğinin yarattığı zararlar tüm yönleriyle ortaya kondu.

Denizdeki etkinlikler onlarca dalgıcın gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği, boat show, kano gösterisi ile sürerken, denizin dibinden çıkarılan atıklar kıyıda sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katıldı.

ÖĞRENCİLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SERGİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlik alanında öğrenciler tarafından hazırlanan ve kullanılmış bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı 'Geri Dönüşüm Şehri' sergisi dikkat çekti. Deniz kirliliği farkındalığını arttırmak için oluşturulan 'Atık Tezgahı' sergisi ile 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği' sergisi de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.