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Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Küçükbalıklı’daki Afet Deposu’nda, Kızılay’ın faaliyetlerinin anlatıldığı bir müze oluşturdu. Kızılay, ilkokul çağındaki çocuklara iyilik aşılıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin 155 yıllık iyilik çınarı Türk Kızılay’ı bu yılda çeşitli etkinliklerle Kızılay Haftasını (29 Ekim- 4 Kasım) kutluyor.

Küçükbalıklı’da bulunan Afet Deposu’nda “Afet Müzesi” açan Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, 30 Ekim’den bu yana farklı okullardan ilköğretim çağındaki öğrencileri ağırlıyor.

9 Kasım’a kadar sürecek etkinlik kapsamında günlük ortalama bin öğrenciye Kızılay’ın faaliyetleri materyaller aracılığı ile gösterilirken, saha çalışmaları ise fotoğraflarla sergileniyor.

Müzenin açılışına; Bursa Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Türk Kızılay Gemlik İlçe Başkanı Petek Sulu, Başkanı Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Geçmiş Dönem Başkanlarından İbrahim Dokunmazer, ERTEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Çetin ile çok sayıda Kızılay gönüllüsü, öğretmen ve öğrenci katıldı.

TUTANÇ, “ÖĞRENCİLERİMİZE İYİLİĞİN ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ”

Bu yıl, farklı bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Her yıl sergimizi okullarda açıyorduk. Bu yıl depomuzda “Afet Müzesi” açarak, öğrenciler faaliyetlerimizi yakından görsün istedik. Çocuklarımız burada, Kızılay çadırlarını, ikram aracımızı, yardım kolilerimizi, fırınımızı, arazi aracımızı kısacası afet durumunda kullandığımız tüm materyalleri yakından görme fırsatı buluyor. Gönüllülerimiz sayesinde küçük yaştaki öğrencilerimize iyiliğin ve insanlara yardım etmenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlatıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

CEVHEROĞLU, “KIZILAY’IN GELENEĞİNDE İNSANA YARDIM ETMEK VARDIR”

Kızılay’ın AFAD ile kardeş kurum olduğunu ifade eden Bursa Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu, “Türk Milletini, dünya milletlerinden ayıran en büyük konulardan birisi; yardımseverliktir. Dünyada bizden yardım isteyen herkese yardım elimizi, her zaman uzattık. Kızılay’ın geleceği siz değerli öğrencilersiniz. Kızılay’ın geleneğinde insana yardım etmek vardır. İnsanı, ülkenizi ve milletinizi sevin ve insanlara yardım etme ülküsünden hiçbir zaman ayrılmayın. Cumhuriyetimizim kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi “kimsesizlerin kimsesi” olun.” ifadelerini kullandı.