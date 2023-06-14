14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nün bu yılki teması "Kan ver, plazma ver, hayatı paylaş, sık sık paylaş" olarak belirlendi. Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, kan bağışının önemine vurgu yaparak, herkesi kan bağış merkezlerine davet etti.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla Herkes Duysun’a açıklamalard bulunan Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, kan bağışının Türkiye'de düşük olduğunu belirterek, konunun hassasiyetine dikkat çekti.

İnsanlara tedavi amaçlı kan ve kan ürünlerinin verilmesinin 18. yüzyılın sonlarında başlandığını belirten Başkan Tutanç, güvenli kan bağışı denince hem bağışlayanın, hem de hastanın güvenliğini kontrol altında tutmak için standart önlem ve kriterlerin akla geldiğini ve bu önlem ve kriterleri Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin Sağlık Bakanlıklarının belirlendiğini kaydetti.

Kriter ve standartlara uygun şekilde kan vermenin insan hayatını olumsuz etkilemeyeceğini ifade eden Başkan Tutanç, 11 yetkili hastane dışında Türk Kızılayı'nın bu görevi üstlendiğini belirterek, Türkiye'deki kan ihtiyacının hemen tamamını kurum olarak karşıladıklarını söyledi.

"KAN VE ÜRÜNLERİNİN SATILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bu arada Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, Türkiye'de organların satılmasının nasıl ki söz konusu değilse, kan ve ürünlerinin de satılması mümkün olmadığının altını çizerek, "O yüzden dedikodu ve siyasi saiklere kapılmadan biçare durumda tedavi olmak için kan ve kan ürünlerini bekleyen hastalara umut olabilmek için kan bağışında bulunmak ve tavsiye etmek gereklidir" diye konuştu.