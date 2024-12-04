Türk Kızılay, gönüllülerin kurduğu ve bugün de gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine umut olan bir iyilik hareketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 4. Uluslararası Kırmızı Yelek Ödülleri'nin tarihi de belli oldu. Ödül töreni 8 Aralık’ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Kızılay gönüllüleri, doğal afetlerden insani krizlere, toplum sağlığından kan bağışına kadar pek çok alanda özveriyle çalışarak sınırları aşıyor ve dünyaya iyiliği taşıyor.

Gönüllülerin yardım etme, faydalı olma ve iyilik yapma isteğine yönelik projeler geliştiren Kızılay, gönüllülerin bulundukları bölgelerde özel çalışmalar yapmalarını teşvik ederek yardımseverlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor.

Okullarda kurulan Kızılay Kolu Kulüpleri, öğrencileri erken yaşta iyilikle buluştururken, Kızılay’ın kadın, genç ve engelsiz gönüllülük yapılanmaları da ihtiyaç duyulan her yerde topluma destek sunuyor.

Engelli bireylerin insani yardım çalışmalarına katılımını teşvik eden Kızılay Engelsiz yapılanması, uluslararası platformlarda örnek bir uygulama haline geldi.

Bu alandaki çabalarıyla takdir toplayan Kızılay Engelsiz Malatya Başkanı Gülhan İnce, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen prestijli Henry Davison Ödülü’ne layık görüldü. Kahramanmaraş depremlerindeki özverili çalışmalarıyla dikkat çeken İnce, engelli bireylerin sadece yardım alan değil, aynı zamanda yardım eden bireyler olarak topluma kazandırılmasında öncü oldu.

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Türkiye’nin en büyük gönüllü ağına sahip Kızılay, afetlerden sosyal yardımlara, halk sağlığından kan bağışına kadar 34 farklı alanda destek çalışmaları yürütüyor.

Gönüllüler, yıl boyunca çeşitli faaliyetlere katılarak afet yardımlarından sosyal desteklere kadar birçok projeye katkı sağlıyor. Huzurevlerini, hastaneleri, sevgi evlerini ziyaret ederek hediyeler dağıtıyor; kıyafet ve kırtasiye yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ayrıca farkındalık yaratma çalışmalarıyla toplumsal konulara dikkat çekiyor ve kan bağışı kampanyalarında aktif rol alıyor.

GÖNÜLLÜLERİN YÜZDE 62’Sİ KADIN

Gönüllü katkılarını daha etkili hale getirmek için kullanılan gonulluol.org platformunda 370 binden fazla gönüllü kayıtlı. Dünyadaki Kızılay ve Kızılhaç derneklerine örnek olan bu platform, gönüllülerin uzmanlık alanlarına göre Kızılay projelerine katılmalarını sağlıyor. 2024 yılında açılan 25.185 göreve katılan gönüllüler, toplamda 1.060.164 saat çalışma ile Kızılay’a destek verdi. Platformdaki gönüllülerin %62’si kadın.

Kızılay, toplumda fark yaratarak gönüllülük hareketinin parçası haline gelen iyilikseverleri, 8 Aralık’ta İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri’nde 4. defa onurlandıracak.