İzmir'de çıkan orman yangınlarına karşı seferberlik ilan ederek yangın söndürme ekiplerine destekte bulunan Türk Kızılay Konak Şubesi, yangında zarara uğrayan vatandaşların yaralarını sarmak için de seferber oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'deki son orman yangınlarında yangın söndürme ekiplerine ayran, su, kumanya ve çeşitli gıda desteği ile yaralananlara tıbbi desteklerde bulunan Türk Kızılay Konak Şubesi, şimdi de yangında zarara maruz kalan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti.

İlk olarak yangından etkilenen çocuklara oyuncak ve giysi dağıtan Kızılay Konak Şubesi, okulların açılmasının yaklaştığı şu günlerde yangında ailesi zarar görmüş öğrencilere destekte bulunma kararı aldı.

Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, yangından maddi zarar görmüş vatandaşlara yönelik olarak başlattıkları yardım faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı.

“Yangın ekiplerin gayreti sonucu kontrol altına alındı ve şimdi yaraları sarma zamanı” diyen Bingöl, İzmir’deki orman yangınlarında maddi zarara uğrayan vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bingöl, konuyla ilgili açıklamasında, "Yamanlar yangını boyunca Konak Kızılay Şubesi olarak yangına müdahale eden ekiplere ben ve ekibim her konuda destek olmaya gayret ettik. Zaman zaman ateşlerle burun buruna riskli çalışma şartları bizi yıldırmadı. Yangın ekiplerin gayreti sonucu kontrol altına alındı ve şimdi yaraları sarma zamanı. Biz önce çocuklarımızdan başlamak istedik Yangınlarda Yaralanan ve evleri yanan çocuklarımızı Behçet Uz Çocuk hastanesi yanık servisinde ziyaret edip oyuncak ve yeni giysiler ulaştırdık. Evlatlarımızın oyuncak ve yeni elbiseleri görünce yüzlerindeki sevinci görmeniz lazımdı. Öte yandan evlerini eşyalarını kaybeden anne ve babalarımızın yüzlerinde hüzünlü de olsa bir tebessüm oluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Afetleri yetişkinler bir şekilde anlayabiliyorken, yangının ortasında kalan yavrularımızın travmaları çok uzun süre devam ediyor. Ayrıca bölgeden etkilenen tüm öğrencilerin yaklaşan okul hazırlıkları ile alakalı da tüm tedariği sağlayacağımızı halkımızın bilmesini isterim" diye konuştu.