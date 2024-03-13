Kızılay, “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” dediği Ramazan Kampanyasıyla yardımseverlerin paylaştıklarını milyonların sofrasına taşımak için gönüllüleri ve uzman personelini seferber etti.ANKARA (İGFA) - "Bu Ramazan Sensiz Olmaz” sloganıyla Ramazan kampanyasını gerçekleştiren Kızılay, şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılay, Kızılay Kadın, Engelsiz Kızılay üyeleri, dünya üzerindeki temsilcilikleri ve 300 binden fazla gönüllüsünün de desteğini alarak yardımları ulaştırmak için seferber oldu.

Yardımlarının büyük bir bölümünde ailelere nakdi olarak destek olan Kızılay, bunun yanı sıra aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler, kavurma konserveleri, gıda kolileri ve bayramlık giyim yardımlarını ihtiyacı olana ulaştırmak ve Ramazan’ın bereketini yaşatmak için çalışıyor. Nakdi destek, gıda, giyim, kavurma konservesi, sıcak yemek desteği verecek olan Kızılay, Ramazan Kampanyası yardımlarını hayırseverlerin bağışlarıyla artırmayı hedefliyor.

TERCİH ETTİKLERİNİ ALABİLMELERİ İÇİN AİLELERE NAKDİ DESTEK

Ailelere belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapma imkânı sağlayan Nakit Temelli Yardım Sistemiyle, depremden doğrudan etkilenen 11 şehir ile dolaylı olarak etkilenen 6 şehir olmak üzere 17 ilde yaşayan afetzedeler ile 64 ildeki ihtiyaç sahiplerine hane başı 2000’er TL’den 617 milyon TL’lik nakdi destek sağlanıyor. Kızılay şubelerinin planlamalarıyla da buna ek ihtiyaç sahiplerine 25 milyon TL’lik nakdi destek daha veriliyor. Nakdi desteğin yanı sıra yardım malzemeleri de ulaştırılıyor.

Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Kızılay, aşevlerinde hazırladığı sıcak yemekleri de sofralara ulaştırıyor. Kızılay aşevlerinin hayırseverlerin bağışlarıyla kaynayan kazanları, günlük yaklaşık 81 bin kişilik sıcak yemek dağıtımıyla vatandaşların iftarlık ve sahurluk yemek ihtiyacını karşılıyor. Ülke genelindeki 42 aşevinin yanı sıra mobil ikram araçlarıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, deprem bölgeleri de dahil olmak üzere kurduğu iftar sofralarıyla 105.4 milyon TL değerinde yaklaşık 4 milyon kişilik iftarlık yemek verecek.

GIDA KOLİLERİYLE MUTFAKLAR DOLUYOR, BAYRAMLIKLARLA YÜZLER GÜLÜYOR

Kızılay’ın geleneksel Ramazan yardımları arasında olan ve içerisinde bir aylık mutfak ihtiyacına çözüm sunan temel gıda malzemelerinin yer aldığı 100 binin üzerinde gıda kolisiyle mutfaklara destek olunuyor. Gıda kolileriyle birlikte 220 bin kavurma konservesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Temel gıda ve iftarlık yemek yardımlarının yanı sıra yaklaşık 345 bin kişinin de bayramlık giyim ihtiyacı karşılanacak.