Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Kızılay, deprem bölgelerinde 3 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışıyor.ANKARA (İGFA) - Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre kendisine verilen ana görev alanı olan beslenme grubundaki çalışmalarını 10 il, 100 ilçe 1360 nokta ve 405 paydaşı ile geliştirerek sürdürüyor.

Afet Beslenme Platformu üyeleri hizmetlerini 5 Aşevi, 86 ikram aracı, 349 mobil mutfak, 49 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor.

RAMAZAN’DA 3 ÖĞÜN YEMEK DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Kızılay ve Kızılay’ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 207 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere beslenme desteği sağladı.

Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı kesintisiz devam ettiriyor. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilirken oruç tutmayan afetzedeler içinde sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda ve çadır kentlerde yapılıyor.

Kızılay, Valilikler ve Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bölgedeki ikram aracıyla iftar saati ile sahur vakti arasında çay, kahve gibi sıcak içecek dağıtımları gerçekleştiriliyor. İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya dağıtılıyor.

Kızılay, vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için 11 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtıyor. Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de 11 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 351.731 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak k