Kızılay, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile yeni bir projeyi hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, geliştirdiği uluslararası iş birlikleri sayesinde, büyük ölçekli bir nakdi destek projesi ile insani çabalarını genişletti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 şehrimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan iki büyük depremin ardından, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarabilmek adına geniş çaplı bir insani yardım çalışması başlatıldı.

Bu insani çabanın bir uzantısı olarak, depremden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere nakit destek de sağlamak üzere Türk Kızılay, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile bir proje hayata geçti.

Proje sayesinde uluslararası paydaşlardan sağlanan yaklaşık 1 milyar TL’lik insani yardım fonu, depremzedelere ulaşıyor. Birlikte İyilik Zamanı (BİZ) Projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi depremzede ailelere aylık 3 bin TL destek sağlanacak.

PROJEDE İLK UYGULAMA 2 AY SÜRECEK

Projenin ilk fazı için belirlen ihtiyaç sahibi hanelerin üyeleri, SMS kanalıyla TCKN’leri üzerinden yatırılan miktar hakkında bilgilendiriliyor. Nakit transferler Halkbank aracılığıyla yürütülüyor ve yatırılan miktarın tek seferde hesaptan çekilmesi gerekiyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi, Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

YARARLANICILAR NASIL BELİRLENDİ?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi.

AFAD’ın kriterlerine göre bina hasar durumu orta ve üstü olarak belirlenen haneler, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veri seti ışığında ve hedefleme çalışmaları kapsamında tekrar incelendi. Tüm bu detaylı analiz neticesinde 151 bin hanenin verisine ulaşıldı. 15 sosyal yardım türüne göre hane içerisindeki kadın, çocuk ve engelli durumundaki en kırılgan grupta yer alan ihtiyaç sahipleri de analiz edilerek, ödeme planında bir önceliklendirme gerçekleştirildi.

İlk uygulamada 2 ay sürecek projenin süresinin uzatılması ve yararlanıcı kitlesinin genişletilmesi için planlama çalışmalarına da aralıksız devam edilirken, detaylı bilgiye, Kızılay’ın 168 çağrı merkezinden ya da biz.kizilaykart.org internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.