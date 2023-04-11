Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Türkiye genelinde kan stoklarının asgari seviye altına indiğine dikkati çekerek, Bursalıları acil olarak kan bağışına davet etti.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir güvenli kan temini sağlayan Kızılay’ın kan stoklarının asgari seviyesinin altına inmesiyle birlikte, kırmızı alarm verildi. Bursa Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü’nde, Kızılay Kan Hizmetleri Bölge Müdürü Dr. Nihat Çakır ile bir araya gelen Başkan Prof. Dr. Murat Tutanç kan bağışının ardından Bursalılara çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Tutanç, Bursalılara yaptığı çağrıda, ulusal güvenli kan temin programından sorumlu tek kuruluşun Kızılay olduğuna vurgu yapıldı.

Ramazan aylarında geçtiğimiz yıllarda da kan bağışlarında rutin düşüşler yaşanıyordu ancak deprem bölgelerinden kan alınamamasıyla birlikte yaşanan düşüşler bu yıl daha da arttığını ifade eden Tutanç, "Tüm bunlarla birlikte kana olan ihtiyacımızın artması sonucu, kan stoklarımız asgari seviyenin altına indi. 1 ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir. Bursalıları kan bağış noktalarımıza davet ediyorum" dedi.

“DÜZENLİ KAN BAĞIŞI YAPMALIYIZ”

İftar ve sahur saatlerine göre Kızılay’ın mesailerini ayarladığını belirten Tutanç, “Bursa’nın çeşitli noktalarında yer alan Kan Bağışı Merkezlerimiz, mobil gezici tırımız aracılığı ile Bursalılar kanlarını bağışlayabilir. 18-65 yaş arasındaki 50 kilogramın üzerindeki kriterlere uygun her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir. www.kanver.org web sitemiz üzerinden vatandaşlarımız çalışma saatlerini, kendilerine en yakın lokasyondaki kan bağışı bilgilerine erişebilirler. Toplumumuzun bu konuda duyarlılığını biliyoruz ve bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.