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Kahramanmaraş depremlerinin ardından yardım çalışmalarıyla afetzedelere destek olan Kızılay, mevsim koşulları zorlaşmadan önce kış yardımları programını başlattı.ANKARA (İGFA) - Yaşanan deprem sonrası bölgede sosyal güçlendirme ve iyileştirmeye yönelik yardım çalışmaları yürüten Kızılay, afetzedelerin kış dönemi ihtiyaçları için yaptığı belirlemeler doğrultusunda yardımlarını ulaştırmaya başladı.

Hazırlanan yardım malzemeleriyle köyler ve konteyner kentlerdeki afetzedelere destek çalışmaları yürüten Kızılay, kışlık giyim, nakdi yardım, gıda, hijyen, barınma malzemeleri gibi yardımlarını bölgedeki uzman personeli ve gönüllüleri ile ulaştırıyor.

Kış yardımlarıyla mont, bot, kazak, hırka, pantolon, ayakkabı, etek, eldiven, atkı, bere, iç çamaşırından oluşan 745 bin giyim malzemesiyle kışlık kıyafet desteği verilirken gıda ihtiyacı için yaklaşık 54 bin gıda kolisi dağıtılıyor. Su sanitasyonu kapsamında 8 sistem kuruldu, 3800 ev tipi su arıtma cihazı kuruluyor ve 10 bin su bidonu ulaştırılıyor. Kadınlar için kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçları için hazırlanan 40 bin paket, öğrencilere 2900 kırtasiye seti desteği sağlanıyor. Soğuk ve yağışlara karşı ise 114.500 izolasyon malzemesi, yaklaşık 37 bin ısıtıcı ve 50 bin battaniyenin dağıtımı yapılıyor. Ayrıca Kızılay Esen Kart ile 39 bin haneye, 4000’er TL’lik toplamda 156 milyon TL’lik destek veriliyor. Yardımların yanı sıra depremzedelere hizmet vermesi için hazırlanan 100. Yıl Türk Kızılay Kütüphaneleri ile Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezleri de depremzedelerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Deprem bölgesindeki kış yardımları programının Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile başlatıldığını belirten Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, yardım seferberliğinin planlanan takvime göre yürütüldüğünü bildirdi. Genel Müdür Özer, “Deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarımız kapsamında geçim kaynağı oluşturma, gıda, giyim, su sanitasyon ve barınma malzemesi yardımlarımız devam ediyor. Yaşadığımız mevsim koşulları daha da ağırlaşmadan depremzedelerimizin kışa yönelik ihtiyaçlarına çözüm için yardım programımızı başlattık. Kızılaycılar ve kendilerinde depremzede olan gönüllülerimiz en başından bu yana olduğu gibi yine depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için köylere ve konteyner kentlere gidiyorlar. Kızılaycılar, her gittiği yerde depremzedelere beraberlerindeki kışlık giyim, gıda, hijyen, ısıtıcı, battaniye ve izolasyon malzemelerini ulaştırıyor. Bunun yanında yine en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye olmak üzere 6 ilimizde hem sosyal güçlendirme hem de psikososyal destek ve eğitim çalışmaları için Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezlerimiz depremzedelerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunmak için çalışıyor. Yine deprem bölgesinde hizmete aldığımız ve bağışçılarımızın da desteğiyle sayılarını artırmayı hedeflediğimiz 100. Yıl Türk Kızılay Kütüphaneleri kuruyoruz. Bu kütüphanelerimiz yavrularımızın ders çalışabilmeleri için özel alan oluşturuyor. Kış yardımları programıyla 1.2 milyon depremzedeye destek sağlayacağız. 607 dükkanın yeniden açılmasını sağlayan esnaf destek projemizle ilk etabı tamamlanan sosyal güçlendirme programımız çiftçi destek projesiyle devam ediyor.” dedi.

Kızılay, depremin başından bu yana yaptığı yardım çalışmaları kapsamında 2.6 milyondan fazla afetzedeye 3.2 milyar TL’yi aşan yardımlarla destek sağladı.