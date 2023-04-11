Kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü Kızılay'ın 'kan sattığı' iddialarını yalanlayarak konuya açıklık getiren Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, kanın satılan bir ürün olmadığını ancak kanı işlerken, birimlerine ayırırken, laboratuvar testleri ile lojistiğini yaparken olan bir sürecin ücretlendirilmesi olduğunu ve bunun da hastanelerden talep edildiğini söyledi. Tutanç, "Kızılay ile vatandaş arasında böyle bir pazarlığın geçmesi söz konusu olamaz" dedi.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da Türkiye genelinde kan stoklarında ciddi sıkıntılar yaşayan Kızılay bu konuda bağışçılara çağrıda bulundu.



Durum Bursa’da da farksız olurken Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, konunun ciddiyetine dikkati çekti.

Stokların ciddi seviye azaldığını bu yüzden vatandaşların kan bağışlamasının önemli olduğunu söyleyen Tutanç, "Hastane stokları ile Bursa bölgenin stokları arasında sürekli bir alışveriş olur. Bundan dolayı yüzde vermek doğru değil ama bizim asgari stok dediğimiz bir seviyemiz var. Bizim için alarm zillerinin çaldığı bir seviyedir o. O alarm zillerinin çaldığı seviyenin bile çok altlarındayız ve ancak acil hizmetlere kan sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

Ramazan ayında orucunu tutarken vatandaşların kan verebileceğini hatırlatan Başkan Tutanç, kan vermenin orucu bozmadığını, özellikle Heykel’deki kan alma biriminin saat 24:00’e kadar açık olduğunu kaydetti.

KIZILAY’IN KAN SATMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bu arada son zamanlarda Kızılay’ın kan sattığı dedikodularını da gündeme getirerek konuya açıklık getiren Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, kanın satılması, kan parası gibi söylemlerin söz konusu olamayacağını ifade etti.

Başkan Tutanç, “Kan bir doku naklidir. Türkiye’de kanunla sabitlenmiştir. Kimsenin doku satması, kan satması mümkün değildir. Bu Kızılay da olsa böyledir, başka kurumlar da olsa durum böyledir. Kan satılan bir ürün değildir ancak kanı alırken, kanı işlerken, birimlerine ayırırken, laboratuvar testlerini yaparken, lojistiğini yaparken (yani hastanelere dağıtılırken) bir süreç var. Bu sürecin bir ücretlendirilmesi var. Bu süreçle ilgili olan ücret hastanelerden talep ediliyor. Hastaneler de bu parayı SGK’dan alıyor. Kızılay birimleri ile vatandaş arasında böyle bir pazarlığın geçmesi, kan parası gibi, kan satılması gibi cümlelerin geçmesi hiçbir şekilde söz konusu olamaz" diye konuştu.