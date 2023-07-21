İzmit Belediyesi'nin İstihdam Birimi, Kızılay yetkililerinden tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kızılay yetkileri, İSDEP (İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi) kapsamında İzmit Belediyesi İstihdam Birimini ziyaret etti

Ülke genelinde yaptığı sosyal sorumluk projeleri ile adından söz ettiren Kızılay, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen İzmit Belediyesini ziyaret etti.

Kızılay yetkililerinin İSDEP (İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi) kapsamında İzmit Belediyesi İstihdam Birimini ziyaret ettiği programda projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kızılay yetkilileri vatandaşlara iş olanağı sağlayan istihdam birimi hakkında bilgi alırken bu güzel oluşum için Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Ziyaret programı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.