Kahramanmaraş merkezli ikiz depremler sonrasında vatandaşların kan bağış çağrılarına gösterdiği yoğun ilgi ile Kızılay kan stokları istenilen seviyeye ulaşırken, Ramazan'ın başlaması ile stoklarda ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet vermekte ve sorumlu olduğu bin 156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor.

Türkiye’de her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor.

Deprem sonrasında Kızılay’ın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stoklar istenilen seviyelere gelirken, Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor.

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşlarımızın duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay Ulusal Kan Stok Seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıkmış ve depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüzde 100 oranında karşılanmıştı.

Gerek depremden büyük hasar gören illerdeki Kızılay kan hizmet birimlerinin zarar görmesi gerekse Ramazan ayı nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi düşüş yaşanıyor. Deprem bölgesinde büyük yıkımın yaşandığı illerdeki kan bağış organizasyonları halen yapılamıyor.

KIZILAY İFTAR SONRASINDA DA KAN HİZMET BİRİMLERİNİ AÇIK TUTACAK

Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi.

Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabiliyor.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “kan bağışı orucu bozmaz” fetvasını hatırlatarak vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.