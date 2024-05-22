Konya'da Kızılay kadınlarının kan bağışçıları için iyilik örgüsü etkinliği büyük beğeni topladıKONYA (İGFA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde Kızılay gönüllüsü kadınların iyilik örgüsü etkinliği beğeni topladı.

Türk Kızılayı AkşehirŞubesi’nde Şerife Şahin ve Kadın Kolları Başkanı Funda Buğra öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte kadın üyeler tarafından toplumda kan bağışının önemini vurguladı. İnsanların hayatlarına bir damlacık umut katmak için kan bağışçılarına hediye edilmek üzere Kızılay logolu örgüler işlendi.