Konya'da Kızılay kadınlarının kan bağışçıları için iyilik örgüsü etkinliği büyük beğeni topladıKONYA (İGFA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde Kızılay gönüllüsü kadınların iyilik örgüsü etkinliği beğeni topladı. 

RTÜK Başkanı Şahin'den memleketi Sakarya'ya ziyaret RTÜK Başkanı Şahin'den memleketi Sakarya'ya ziyaret

Türk Kızılayı AkşehirŞubesi’nde  Şerife Şahin  ve  Kadın Kolları Başkanı Funda Buğra öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte  kadın üyeler tarafından toplumda kan bağışının önemini vurguladı. İnsanların hayatlarına bir damlacık umut katmak için kan bağışçılarına hediye edilmek üzere Kızılay logolu örgüler işlendi.