Kızılay, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye ulaşarak büyük bir fark oluşturdu. Hazırladığı 345 bin kişilik bayramlık yardımını 'Kızılay Butik'ler ve gönüllüler aracılığıyla ulaştırarak bayram öncesi yüzleri güldürdü.ANKARA (İGFA) - İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen hayırseverleri “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” diyerek Ramazan Kampanyası'nda buluşturan Kızılay, gıda, sıcak yemek ve maddi destekleriyle hanelere destek oldu. Kızılay, Ramazan yardımları planlamasında belirlediği 117 milyon TL’lik bayramlık hediyelerini ise 345 bin kişiye ulaştırdı.

BAYRAMLIK GİYİM PAKETLERİNE EK KIZILAY BUTİKLERDE DE YOĞUN MESAİ

Kızılay, bir yandan bayram öncesinde hazırladığı giyim yardımlarını gönüllüleriyle ailelere ulaştırırken bir yandan da yıl boyunca hizmet veren Kızılay Butikleri aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaç duydukları kıyafetleri yine kendi beğenileri doğrultusunda seçerek ücretsiz olarak almalarına imkân sağladı.

Sosyal incelemeler sonrası belirlediği ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz üyeleri, Şubeleri ve gönüllüleriyle Ramazan yardımlarını ulaştıran Kızılay, ailelere hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor.