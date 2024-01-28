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Kızılay’ın kadın gönüllüleri “Birbirimize Candan Bağlıyız” diyerek kan bağış kampanyasına gönülden destek veriyor. Kadın gönüllüler, kan bağış kampanyası kapsamında ülke genelinde 100’ü aşkın noktada kan bağışı etkinlikleri için canla başla çalışıyor.ANKARA (İGFA) - Gönüllü ağını ve hizmetlerini yaygınlaştırmak, iyilik hareketinin neferlerini daha da artırmak amacıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüten Kızılay, özellikle kadın gönüllülerinin çalışmalarıyla iyilikseverler ordusunu güçlendiriyor.

İyilik ordusunun çalışkan, sevgi dolu ve özverili üyeleri olan kadın gönüllüler, kış aylarıyla birlikte başlatılan kan bağış kampanyasında da en ön safta çalışıyor.

Her yıl kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlatılan ulusal kan bağış kampanyasında kadın gönüllüler büyük bir özveriyle çalışıyor. Özellikle çağrı sonrası ülkemizin dört bir yanında bu çağrıya kulak vererek, kan bağışlayan kadın gönüllüler, isimlerini bilmedikleri binlerce hastanın şifalanmasına vesile oluyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bu yıl kan bağış kampanyamızı başlatırken, “Birbirimize Candan Bağlıyız” dedik. Ülkemizin 100’ü aşkın kan bağış noktasında binlerce kadın gönüllümüz kampanyaya destek verdi. 18-65 yaş arası her sağlıklı kadın 4 ayda bir, erkek de 3 ayda bir kan bağışlayabilir. Hiç tanımadığınız insanlarla bağ kurarak milyonlarca hayata dokunabilirsiniz. Ülkemizin dört bir yanında sahada emek veren tüm kadın gönüllülerimize şifalarına vesile oldukları tüm hastalarımız adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Öte yandan Kan ve kök hücre bağışında bulunarak tanımadığı insanların hayatlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar, mobil kan araçlarının yanı sıra www.kanver.org adresinden kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşabilir, randevu oluşturarak istediği noktada istediği zaman diliminde kan bağışında bulunabiliyor.