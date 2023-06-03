PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Offroad Park’ta gerçekleştirilecek ilk yarış ile başlıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından düzenlenen, ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk offroad yarışında 22 araç ve 44 sporcunun mücadele edecek.

Organizasyon bugün saat:10:00 da Kızılcahamam Belediyesi önünde gerçekleşecek olan start seremonisi ile başlarken, ekipler saat 11:27’den itibaren Kızılcahamam Offroad Park’ta oluşturulan Sefa Tanrıverdi etabında mücadele edecek.

Yarın sabah yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, saat 09:45’ten itibaren yine Kızılcahamam Offroad Park’ta bu kez ANDOFF etabında kozlarını paylaşacaklar.