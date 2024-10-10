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Hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın saat 01.00’de kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber verilmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 yangın söndürme aracı ve 13 personel yangın yerine sevk edildi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızıltepe’de hurdalık alanda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Dün gece henüz bilinmeyen bir nedenden Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesinde bulunan bir hurdalık alanda saat 21.40’ta yangın çıktı.

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