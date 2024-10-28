Kızıltepe ilçesi Turgut Özel Mahallesi’nde kereste imalatı yapan Direkhane’de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde saat 04:00 civarında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kereste imalatı yapan Direkhane’de bir yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 30 personel ve 8 yangın söndürme aracı olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu saat 04:00’te başlayan yangın, saat 06:00’da söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.