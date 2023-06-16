Konya'nın Karatay ilçesinde Kızören Jandarma Karakolu, Jandarmanın Kuruluş Yıl Dönümününde sürprizle karşılandı.KONYA (İGFA) - Kızören Jandarma Karakolu, Türk jandarmasının kuruluşunun 184. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Obruk Ovası Kızören İlkokulu öğrencileri, jandarmanın önemli gününü unutmayarak karakola sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Jandarma komutanları, beklenmedik bu ziyaretten büyük mutluluk duyarken, öğrenciler ise kutsal görevlerini yerine getiren jandarma mensuplarına teşekkür etmek için bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, öğrenciler jandarma komutanlarına ve askerlere çiçekler ve teşekkür kartları takdim ettiler.

Minik öğrenciler, jandarma mensuplarının vatan için verdikleri mücadeleye, güvenliği sağlamadaki özverilerine ve toplumun huzurunu temin etmek için gösterdikleri çabalara vurgu yaptı. Jandarma komutanları, öğrencilerin samimi jestlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek onlara teşekkür etti.

Kızören Jandarma Karakolu'nun Komutanı Emre Çapraz, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün, jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz ve bu anlamlı günde Kızören İlkokulu öğrencilerinin bizi ziyaret etmesi bizleri gururlandırdı. Jandarma teşkilatı olarak, toplumun güvenliğini sağlamak ve huzurunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu jesti, görevimizin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kendilerine teşekkür ediyoruz "dedi.