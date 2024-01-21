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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile görüştü.Trabzon (İGFA) - Bir dizi programa katılmak üzere Trabzon’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temasları kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti sırasında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanı Aytaç Bayırlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay, İl Emniyet Müdür Vekili Nuh Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir eşlik etti.

ATAMAN: TÜRKİYE’DE VE KKTC’DE MİLLİ DURUŞ EGEMEN

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Ataman, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun selamlarını ileterek sözlerine başladı. Trabzon’un tarihi önemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Ataman, “Bu şehrin en kıymetli tarafı, en kıymetli projesi insan. Burası sahada adam yetiştiren bir şehir. Tarihi sürecine bakıldığında da Osmanlı’da ve Cumhuriyet döneminde devlet erkânının yakın çevresinin Trabzonlulardan müteşekkil olduğu biliniyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın karargâhının muhafızları da yine Trabzon kökenlidir. Sizin yakın ekibinizde de Trabzonlular var. Sizin seçilmeniz, Trabzon’da Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimiyle eşdeğerdir. Burada sizin milli duruşunuzun önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Öncesini de yaşadık, gördük. Çok şükür şu anda ülkemizde de Kuzey Kıbrıs’ta milli duruş egemen. Allah gani gani rahmet eylesin, Sayın Rauf Denktaş da Trabzon’a çok ilgi gösterirdi. Ankara’daki programa katıldığı için aramızda olamayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız adına tekrar şehrimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

TATAR: GÜÇLÜ BAĞLARA SAHİBİZ

Gördüğü misafirperverlik nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, “Trabzon’a adım attığım andan itibaren çok yoğun ilgiyle karşılandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye ile çok güçlü bağlara sahibiz. Bizim karşımızdaki zihniyet, bizi Türkiye’den koparmak, bizi Avrupa Birliği’ne çekmek için uğraş verdiler. Bu duruma bizim taraftan da safça inananlar var. Maalesef bizim cephede de buna hizmet edenler oldu. Ama ben biliyorum ki böyle bir durumda bizim orada varlığımızı sürdürebilmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, ziyaretin anısına gemi maketi hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.