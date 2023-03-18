Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kocaeli Büyükşehir’in Hatay Defne’de kurduğu çadır kenti ziyaret etti.HATAY (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu çadır kente ziyarette bulundu.

Depremzedelerle tek tek yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra çadır kenti gezdi ve yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti.

“KIBRIS TÜRK HALKI OLARAK TÜRKİYE’MİZİN ACISINI PAYLAŞIYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükşehir’in Hatay Defne’de kurduğu çadır kenti ziyaret etti. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm milletimizin başı sağ olsun. Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye’mizin acısını paylaşıyoruz” diyerek ortaya çıkan olağanüstü şartlarda yaraların sarılması için nasıl çalışıldığını, yerinde gördüklerini kaydetti. Dün Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne katıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, teşkilattaki tüm devletlerin Türkiye’ye yardım için üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve yapmaya da hazır olduğunu aktardı.

1974 yılı sonrasında Hatay’dan KKTC’ye göç etmiş birçok kişi olduğunu ve bu kişilerin de depremde yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dileğinde bulundu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan kafilenin bir kısmının da Adıyaman’da kaldıkları otelin yıkılmasıyla hayatını kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar “Acımız büyük” dedi.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Çadırkent ziyaretinde depremzedeler ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çadır kentte Büyükşehir yetkililerinden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek; “Türkiye Cumhuriyeti yaralarını en kısa zamanda sarmaya muktedir bir devlettir” ifadesini kullandı.