Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Meclis Başkanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin sunumu sırasında, Kıbrıs Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Başkanlık bütçesi sunumunu gerçekleştiren Kurtulmuş'un, KKTC ve Karabağ konusunda da değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, Kurtulmuş'un Türkiye'nin net tavrını bir kez daha yinelediğine dikkati çekti.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un her platformda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dile getirmeleri ve desteklerini belirtmelerinden dolayı ana vatan Türkiye'nin varlığını hep yanlarında hissettiklerini kaydetti.

"TBMM çatısı altında sadece iç meselelere değil, tüm dünyada insanlığın sesi olmaya gösterdikleri anlamlı çabayı ise gurur ve sitayişle takip etmekteyiz" diyen Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a haklı mücadelelerine verdikleri anlamlı destekten ötürü teşekkür ederek, 2025 TBMM Meclis Başkanlığı Mali Bütçesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.