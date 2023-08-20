KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 YKS Yerleştirme sonuçlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin yakalamış olduğu başarı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; ilk yerleşme oranının yüzde 82,20 olmasının ülke adına mutluluk verici olduğunu söyledi.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 YKS Yerleştirme sonuçlarına ilişkin ülkedekiş başarı oranına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat depremi ve ekonomik krizin derinliğine rağmen KKTC bir eğitim adası olarak algısını koruyup arttırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; "Yaptığımız yurt dışı ziyaretlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin özellikle eğitim ve turizm ile desteklenmesi gerektiğinin sürekli altını çizdik. Yükseköğrenim sektörünün yakalamış olduğu bu başarıdaki en büyük pay sahipleri üniversiteler ve çalışanlarını yürekten tebrik ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve Üniversiteleri de sektörün ileriye gitmesi ve öğrenci kalitesini artırmaya yönelik yapmış oldukları yasal düzenlemeler ve çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi, araştırma ve geliştirmeye katkı sağlaması, inovasyonun teşvik edilmesine her daim destek verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bilgi transferi, kültürel zenginlik ve toplumsal gelişime katkı sağlaması açısından büyük öneme sahip yükseköğretim kurumlarına destek vermeye devam edeceğiz. Nitelikli işgücünün yetiştirmenin, girişimciliğin, inovasyonun, bilgi üretiminin ve bilgi aktarımının merkezi üniversitelerimiz aynı zamanda ekonomiye de yapmış oldukları katkıyla KKTC ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecektir” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih edip kazanan ve ülkemize gelecek olan öğrencilere "Hoş geldiniz, burası sizin de vatanınız, biz iki devlet tek milletiz, başarılarınızın devamını dilerim" dedi.