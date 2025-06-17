KKTC'de Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği 25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 25 Haziran-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Salamis Antik Tiyatro ve Othello Kalesi’nde sanatseverleri bir araya getirecek.KKTC (İGFA) - Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 25 Haziran-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında dopdolu bir programla gerçekleşecek.

Salamis Antik Tiyatro ve Othello Kalesi, müzik, tiyatro, dans ve çocuk etkinlikleriyle sanatla dolacak.

AÇILIŞ ADAMLAR’LA ÜCRETSİZ

Festival, 25 Haziran’da Türkçe alternatif rock grubu Adamlar’ın ücretsiz konseriyle Othello Kalesi’nde başlayacak.

Grup, rock, blues ve hip hop’u harmanlayan performansıyla izleyicileri büyüleyecek.

Festivalde, Prague Cello Quartet’in klasik müzik ziyafeti (30 Haziran), Celtic Legends’ın İrlanda dans ve müzik gösterisi (1 Temmuz, Salamis Antik Tiyatro), Serenad Bağcan ve Mağusa Kent Orkestrası’nın konseri (3 Temmuz), Magnetic Faces Trio ve Ezgi Akgürgen’in etnik caz performansı (4 Temmuz), Mehmet Ali Sanlıkol Quintet’in caz ve Doğu müziği sentezi (7 Temmuz), Collectif Medz Bazar’ın kültürlerarası barış temalı konseri (8 Temmuz) ve “Kalede Bir Gece” tiyatro gösterisi (10-11 Temmuz) yer alacak.

Kapanış, 15 Temmuz’da Candan Erçetin’in Salamis Antik Tiyatro’daki konseriyle yapılacak.

Tüm etkinlikler saat 21.00’de başlayacak.

Açılış konseri ücretsiz, diğer etkinliklerin biletleri 300 TL olup Gazimağusa Belediyesi gişesi, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com ve www.tixcy.com üzerinden satışta.

Othello Kalesi, festivalin ana mekânı olacak.