2023-2024 eğitim öğretim yılını dolu dolu geçiren KO-MEK, geride bıraktığı dönemde birçok başarıya ve ilke imza attı.KOCAELİ (İGFA) - 12 ilçede 44 kurs merkezinde 378 farklı branşta eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplamda 962 bin 575 kursiyere eğitim verdi.

962 BİN 575 KURSİYER EĞİTİM ALDI

2024 yılını dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan KO-MEK, bunun yanında moda akademisinde vermiş olduğu eğitimlerle adeta halk üniversitesi olmanın gururunu yaşadı. Her yıl kendini yenileyerek eğitimlerine devam eden KO-MEK, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplamda 962 bin 575 kursiyere eğitim verdi.

KO-MEK BOŞ DURMUYOR

Meslek ve Sanat eğitimlerine devam eden KO-MEK sadece kendini geliştirmek isteyenlerin değil, bir meslek sahibi olmak isteyenler için de çok önemli bir merkez haline geldi. Özellikle dezavantajlı guruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaz aylarında da boş durmadı. Çocukların bilgi ve becerilerinin gelişimine destek olmak için yaz tatilinde ev becerileri atölyeleri açan KO-MEK, binlerce çocuğa yeni beceriler kazanmalarının önünü açtı. Kur’an-ı Kerim, kuaförlük, giyim, resim ve müzik gibi önemli branşlarda eğitim alan çocuklar artık kendi başlarına bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşadı.

12 İLÇEDE 12 EŞSİZ SERGİ

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği geleneksel ilçe sergileri 2024 yılında göz doldurdu. Adeta karnaval havasında rengârenk, bin bir çeşit el emeği ürünün sergilendiği 12 ilçe sergisine binlerce ziyaretçi katılarak kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bizzat katılarak açılışını yaptığı sergilerde müzik branşı ve uygulamalı branşlar birbirinden güzel performanslarla sergilendi.

KO-MEK HURMASI PROJESİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artık geleneksel hale gelen KO-MEK Hurması projesini hayata geçiren KO-MEK, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına misafir olarak gönüllerine taht kurdu. KO-MEK vefası projesi ile yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere destek veren KO-MEK kursiyerleri, çocukların neşesi olmayı da başardı.

GELECEĞİN MODACILARI YETİŞİYOR

Bu yıl ilk kez kursiyerlere kapısını açan Moda Akademisi ilk kursiyerleri ile alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimlerini sürdürüyor. 8 farklı branşta 21 atölyede 242 kursiyerin eğitim aldığı Moda Akademisinde hiç kuşkusuz geleceğin modacıları yetişiyor. Çeşitli workshopların ve alanında uzman kişilerin katılarak söyleşilerin yapıldığı moda akademisinde kursiyerler için yeni bir gelecek tasarlanıyor.

KOMEKSEPETİ İLE EV EKONOMİSİNE DESTEK

KO-MEK kursiyerleri ve el emeği ürünü olan herkes, üretmiş oldukları göz nuru ürünleri online alışveriş platformu olan www.komeksepeti.com adresinden dünyanın her yerine kolaylıkla satabiliyorlar. Ayrıca Darıca ve Ormanya’ya kurulan Komek storeler ile üretilen birbirinden eşsiz ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ürün satış platformlarında satılan ürünler binlerce kursiyere ek gelir olarak katkı sağlıyor.

USTAM PROJESİ İLE MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR

Örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim vererek, nitelikli personel ile sektör buluşması sağlayan USTAM projesi istihdama katkıda bulunmaya devam ediyor. Birçok kişiyi yeni bir meslek ve iş sahibi yapan USTAM projesine başvurular devam ediyor.