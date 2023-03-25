KO-MEK Hurması projesi bu yılda milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da KO-MEK, deprem bölgesinden ilimize gelen misafirleri yalnız bırakmayacakKOCAELİ (İGFA) - Her ramazan ayında olduğu gibi KO-MEK Hurması geleneği bu yılda bozulmayarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizi biz yapan değerlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra Kahramanmaraş depremleri sonrasında ilimize yerleşen depremzede misafirleri de “KO-MEK Hurması” projesi ile ziyaret edip birlikte iftar yapılacak. Proje kapsamında on iki ilçede belirlenen vatandaşlara kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar ulaştırılacak.

İFTAR SOFRALARINDA BİRLİK VE BERABERLİK

Birlik beraberlik ve yardımlaşmanın bir arada yaşandığı dayanışma ruhunun ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen KO-MEK Hurması projesinde bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılacak. Şimdiye kadar yüzlerce ailenin sofrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yapan yöneticilerle iftar yapıldı. Bu Ramazan ayı boyunca da sofralara misafir olunacak. KO-MEK Hurması projesi ile birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde Ramazan ayının doyasıya yaşanması sağlanacak.

MİSAFİR AİLELER UNUTULMADI

Yüzlerce ihtiyaç sahibi aileyi kendi evinde misafir eden KO-MEK Hurması Projesi bu kez Kahramanmaraş depremleri sonrasında ilimize yerleşen aileleri de unutmadı. Bu Ramazan ayında misafir aileler yerleştikleri evlerinde ziyaret edilecek. KO-MEK Hurması Projesi kapsamında ailelerle iletişime geçilerek müsait oldukları bir akşamda Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidilecek. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemeler de beraberinde götürülerek aileler kendi evlerinde misafir edilerek gönül birlikteliği oluşturulacak. KO-MEK, söz konusu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sunarken, ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak.