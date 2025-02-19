Kocaeli Büyükşehir, KO-MEK aracılığıyla 33 işçiye tehlikeli ve yüksek gerilim sistemlerinde korunma eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - 44 kurs merkezinde vermiş olduğu eğitimleri bir üst seviyeye çıkartarak çeşitli branşlarda akademiler kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek Meslek Sanat Eğitim Kursları gerekse SEKA-USTAM Mesleki Eğitim Merkezi ile istihdama büyük katkı sunuyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından fiziki alt yapısı oluşturulan meslek sınıflarında verilen eğitimlerle iş gücüne yeni kalifiye elemanlar yetiştirilirken, bir yandan da çalışanların bilinçlenmesi sağlanıyor. Böylelikle çalışanlara tecrübe kazandırılırken, olabilecek iş kazalarının da önüne geçilmiş oluyor.

33 İŞÇİYE EĞİTİM VERİLDİ

Tam donanımlı kurs merkezlerinde tamamen ücretsiz olan eğitimlerden son olarak Otomotive Mühendislik ve Tasarım A.Ş faydalandı. KO-MEK’ten talepte bulunarak 33 işçisine tehlikeli ve yüksek gerilim sistemlerinde korunma eğitimi verilmesini isteyen fabrika yöneticileri kısa sürede SEKA USTAM Mesleki Eğitim Merkezi’ne alınarak eğitimlere başlandı. Fiziki donanımın son derece iyi olduğu eğitim merkezinde birçok sistemi yakından inceleyen fabrika çalışanları, eğitimlerin sonunda iş kazalarına karşı bilinçli hale gelerek olası iş kazaları riskini de azaltmış oldu.

“KO-MEK SAYESİNDE KAPSAMLI EĞİTİM ALDIK”

Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde ekip arkadaşları ile birlikte eğitim alan üretim ekip lideri Adem Aktaş, “Tehlikeli ve yüksek tehlikeli işlerde çalışabilmek için burada eğitim alıyoruz. Kendi iş yerimizde böyle bir sistem olmadığı için ekibimle beraber altyapıyı oluşturabilmek için burada eğitim almayı istedik. Bizim çalışmalarımız genellikle altyapı ve pil üzerine oluyor. Çalıştığımız firmanın KO-MEK’ten istediği destek ile burada genel kapsamlı bir eğitim almaya başladık. Altyapı ve uygulama olarak KO-MEK çok verimli eğitimler veriyor. Çalışanın bir üst seviyeye çıkması için bu eğitimlerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

ÜCRETSİZ EĞİTİMİN ADRESİ KO-MEK

Eğitimde konuşan fabrika işçisi Emirhan Sarıyer ise, “Buradaki eğitimler teknik ve donanımları ile çok yeterli. Aldığım eğitimler ile bilgilerime bilgi ekledim. KO-MEK’ten tamamen ücretsiz aldığımız eğitimler ile iş kazaları konusunda bilinçlendik. Gençler özellikle istihdam alanında ücretsiz eğitim alabilir.

KO-MEK ailesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KO-MEK İLE “VASIFLI ELEMAN” OL

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, istihdama kaliteli eğitimin ışığında aralıksız destek vermeye devam ediyor. KO-MEK’ten eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken, yine birçok kursiyer “vasıflı eleman” özelliği kazanarak iş buluyor. Öğrenmek isteyen ve kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir branşın olduğu KO-MEK’te 12 ilçede 44 kurs merkezinde eğitimler devam ediyor.

USTAM PROJESİ İLE İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

Ustam projesi ile Kocaeli’nde yaşayan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitimler vermek, nitelikli personel ile sektör buluşmaları planlamak ve böylelikle istihdama katkı sunmak amaçlanıyor. Alanında usta eğitmenler eşliğinde birbirinden önemli branşlarda sektöre eleman yetiştiren ustam projesinde, eğitim alan vatandaşların birçoğu kendi işini kurarak hem ekonomiye hem de istihdama katkıda bulunuyor.