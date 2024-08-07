Halk Üniversitesi KO-MEK’te uygulamalı tiyatro eğitimi alan kursiyerler, öğrendiklerini SDKM Oda Tiyatrosunda başarıyla sergilediKOCAELİ (İGFA) - Her yaştan insana meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), uygulamalı eğitimlerle vatandaşların takdirini kazanıyor. Uygulamalı tiyatro eğitimleriyle birçok kursiyere eğitim veren KO-MEK, tiyatro kursiyerlerine sahne deneyimi yaşatıyor. KO-MEK’te uzman eğitmenler tarafından verilen Uygulamalı Tiyatro Branşı özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Branş, kursiyerlere tiyatro tekniklerini kullanarak iletişim becerilerine katkı sunmayı, toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmeyi ve öz güven kazanmalarını sağlıyor. KO-MEK drama kursiyerleri kendileri için gerçekleştirilen etkinlikte, sergiledikleri başarılı performanslarıyla beğeni topladı. Tiyatro branşında 214 öğrencisi bulunan KO-MEK, toplam 2 bin 255 öğrenciye eğitim verdi.

OYUN ÇOK BEĞENİLDİ

Mimar Sinan Kurs Merkezi’nde uygulamalı tiyatro eğitimi alan kursiyerler, ‘’Olsak Olsak Bedavaya Ne Olsak” adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. SDKM oda tiyatrosunda sahnelenen oyunun 11 kişilik kadrosunu KO-MEK kursiyerleri oluşturdu. Kursiyerler, sergiledikleri performansla profesyonellere taş çıkarttı. 6 aylık eğitim sonunda sahneye çıkan kursiyerler oldukça heyecanlı ve gururluydu. Usta öğretici Banu İnan’ın yazıp yönettiği oyun, gece sonunda izleyenler tarafından çok beğenildi. Oyun sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle değişen insan ilişkilerini konu alıyor.