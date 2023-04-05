Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını hedefleyen KO-MEK, otizmli bireylerle ebru uygulaması yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) otizme sahip bireylerin hayatlarını daha fazla kolaylaştıran ve yaşama adapte olmalarını sağlayan projelerle destek olmaya devam ediyor.

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını hedefleyen KO-MEK, Gün Gelişim Özel Eğitim Merkezinde eğitim alan otizmli bireylerle birlikte ebru uygulaması gerçekleştirdi.

HEP BİRLİKTE EBRU YAPTILAR

Özel gereksinimli bireylerin yaşama adapte olmalarını sağlayan projelerle uygulamalı eğitimler veren KO-MEK, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle örnek ve öncü projeler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Gün Gelişim Özel Eğitim Merkezinde özel gereksinimli bireyler, ebru uygulamasıyla “ben de varım” diyerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Ebru sanatını oldukça beğenen ve kendi sevdikleri renkleri suya aktaran çocuklar KO-MEK eğitmenleri eşliğinde kendilerine özgü ebru sanatı gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan otizmli birey annesi Sevim Mandıralı, “Çok güzel bir etkinlik olmuş emeği gecen herkese teşekkür ediyorum burada hep birlikte ilk kez ebru yaptık. Çocuklar oldukça neşeli bir vakit geçirdi bu tur etkinlikler çocukları ve bizi hayata yeniden bağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz" dedi.