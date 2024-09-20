Kentin birçok merkezinde kurulan uygulama stantları ile vatandaşlara KO-MEK branşları tanıtıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine sayılı günler kala vatandaşlara bu yıl açılacak branşları tanıtıyor. Saha çalışması adı altında yapılan tanıtımlar Kocaeli’nin önemli noktalarında açılan uygulamalı stantlarla gerçekleştirildi.

STANTLARA YOĞUN İLGİ

Gebze Kent Meydanı, Başiskele Sahil, Gölcük Anıt Park, İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Ormanya’da gerçekleşen KO-MEK branş tanıtımları yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarla alanlarda bulunan KO-MEK usta öğreticileri tarafından uygulamalı branş tanıtımları yapılarak bilgi verildi. Tanıtım sırasında, KO-MEK’in yeni eğitim dönemine 16 Eylül’de başlayacağı duyuruldu. Yeni dönemde 44 kurs merkezinde ve yine birbirinden farklı branşlarla devam edileceği ve isteyen herkesin bu kurslardan ücretsiz yararlanabileceğinin altı çizildi.

GİTAR VE KEMAN DİNLETİSİ

Tanıtım standında KO-MEK müzik branşı usta öğreticileri tarafından gitar ve keman dinletisi gerçekleştirildi. Takı yapımı usta öğreticileri ise çocuklarla birlikte bileklikler ve çeşitli süs eşyaları yaptı. Standa aileleriyle gelen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aileler, branşlarla ile ilgili bilgi alırken, KO-MEK usta öğreticileri çocuklarla yakından ilgilenerek yüz boyaması, Ebru gibi çeşitli branşlarda uygulama yaptırıp eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağladı.

9 YAŞINDAKİ NAZLI KO-MEK İLE GÜNÜN TADINI ÇIKARTTI

Renkli görüntülerin yaşandığı Ormanya’da ise kurulan uygulamalı stantlara ilgi yoğundu. Bir taraftan Ormanya’nın büyülü yeşilliğini gezen ziyaretçiler bir taraftan da çocukları ile birlikte katıldıkları KO-MEK uygulama etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadılar. İstanbul’dan Ormanya’yı ziyaret etmek için gelen 9 yaşındaki Nazlı Altuntaş konuşmasında; “Buraya ilk kez geliyorum Ormanya’nın her tarafını gezdim KO-MEK standını görünce buradaki uygulamalı branşlardan yapmak istedim. Burada çivi çakarak filografi yaptım bize bu imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

KO-MEK İLE GÜNÜN TADINI ÇIKARTTIK

Çocuklar için Yüz Boyama, Filografi, Takı, Ebru, Makrome ve çeşitli etkinliklerin bulunduğu stantta bir de Eskişehir’den Ormanyayı ziyaret etmek için gelen Mustafa Coşkun vardı. Coşkun konuşmasında; “Burayı daha önce duymuştum ziyaret etmek bugüne nasip oldu KO-MEK sayesinde hem eğlendik hem de Ormanyanın tadını çıkarttık” açıklamasında bulundu.