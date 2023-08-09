Yaz döneminde çocuklar ve anneler için eğlence haline gelen KO-MEK Yaz Etkinlikleri atölyeleri final yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından 2019 yılından beri uygulanan Ev Becerileri Atölyesi ve anne çocuk atölyeleri muhteşem bir sezonu daha geride bırakarak final yaptı.

Gençlerin ve annelerin oldukça eğlenceli vakit geçirerek öğrendiği atölyelerde yeni dönemde toplamda 3.781 kursiyer eğitim alarak sertifika aldı. Toplamda 9 bin 508 kursiyerin eğitim aldığı yaz kurslarında eğitimler gelecek sezonda da devam edecek

KO-MEK, kurs merkezlerinde Anne Çocuk Atölyeleri ve Ev Becerileri Atölyeleri ile önemli bir hizmet gerçekleştirdi.

Çocukların ve annelerin yaz aylarını faydalı bilgilerle geçirmeleri için ev becerileri ile anne çocuk atölyeleri oluşturdu. 40 kurs merkezinde 3 Temmuz itibari ile başlayan eğitim 28 Temmuz itibari ile son buldu. Gençler bu sayede ileride kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğrenirken, küçüklerde anneleri ile birlikte yaz aylarını eğlenerek geçirdi.

ANNELER ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE ÖĞRENDİ

KO-MEK, anne çocuk atölyeleri ile 7-12 yaş arasındaki çocuklar Kur’an-ı Kerim öğrenirken kurs merkezlerindeki oyun odalarında ise 36-72 ay arasındaki çocuklar, anneleriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek yaz aylarını değerlendirdi. Özellikle anneler çocukların görsel ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak bilgiler öğrendi.

Şekerpınar KO-MEK kurs merkezinde Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Büyükşehir Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü personeli ve çocukların yanı sıra annelerinde katıldığı final programı düzenlendi. Programda eğitimde başarılı olan çocuklara sertifikaları verilirken gün sonunda pasta kesilerek dönem finali yapıldı.

EV BECERİLERİNDE 5.173 KURSİYER

2019 yılında ev becerileri kursunu açarak gençlerin yaz aylarında hayata daha deneyimli atılmalarını sağlatan KO-MEK, 938 kursiyer ile başladığı yolculuğuna yeni dönemde 1875 kursiyere ulaşarak toplamda dört dönemde 5 bin 173 gence ulaşarak eğitim vermiş oldu.

ANNE ÇOCUKTA 3.214 KURSİYER

Anne ve çocukların vazgeçilmezi haline gelen anne çocuk atölyeleri 2020 döneminde başlamasına rağmen pandemi dolayısıyla bir dönem sekteye uğrasa da alınan hijyen önlemleri sayesinde 516 kursiyer ile başladığı yolculuğuna 3. dönem sonunda 3 bin 214 kursiyere ulaşarak yaz döneminde anneler ve çocuklar için iyi bir fırsat olmuş oldu.

KUR’AN-I KERİM'DE 1.121 KURSİYER

Okulların tatil olması ile birlikte başlatılan ve çocukların dini bilgilerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’in de öğretildiği yaz kurslarında 551 kursiyer eğitim aldı. Toplamda 1.121 kursiyerin eğitim aldığı kurslarda kısa sürede önemli bir başarı elde edilerek muhteşem bir finalle çocuklara sertifikaları verildi.