Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) bir taraftan yeni dönem hazırlıkları devam ederken diğer taraftan da www.komek.org adresi üzerinden online kayıtlar alınıyor.KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK, yeni döneme 18 Eylül itibariyle açıyor.

Geçtiğimiz dönem yaz kurslarıyla birlikte 28 Temmuz tarihine kadar eğitimlere devam eden KO-MEK, yeni döneme 18 Eylül Pazartesi itibariyle başlıyor. Verilen arayı çok iyi değerlendirerek kurs merkezlerinde tüm hazırlıklarını tamamlayan KO-MEK, kursiyerlerine daha iyi eğitim vermek için tüm ihtiyaçları tamamladı.

ÖN BAŞVURU İÇİN ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

Artık yeni kursiyerlerini karşılamak için gün sayan KO-MEK bir taraftan kurs merkezlerinin fiziki ihtiyaçlarını tamamlarken bir taraftan da online olarak kursiyer başvurularına devam ediyor. Ön başvuruların alındığı www.komek.org adresine başvuran her vatandaşa geri dönüşüm sağlanarak eğitim almak istediği kurs hakkında bilgi verilip kesin kayıt işlemi yapılıyor.

Binlerce vatandaşın ücretsiz olarak verilen kurslarımızdan faydalanmak için başvuruda bulunduğu KO-MEK’te geçtiğimiz yıl 101 bin 769 kursiyere ulaşılarak bu alanda yeni bir rekor kırıldı. Yeni dönem için oldukça yoğun başvurunun olduğu bazı branşlarda eğitim almak isteyen kişilerin sınıflar oluşmadan başvurularını tamamlamaları gerekiyor.