KO-MEK Sepeti, Kocaeli’ndeki kadın kooperatiflerine Ormanya’da satış yapma imkânı sunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, KO-MEK Sepeti ile kadın girişimcinin yanında olmaya devam ediyor. Kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünleri satışa sunma imkanı sağlayan KO-MEK, ev ekonomisine yönelik desteğiyle büyük takdir topluyor.

KO-MEK, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ormanya’nın kapılarını kadın kooperatifleri ve KO-MEK Sepeti kursiyerlerine açtı. Ormanya’da stant açan kadın girişimciler, ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sundu.

KADIN GİRİŞİMCİ İÇİN EN İYİ ADRES

Sabahın erken saatlerinde Ormanya’ya gelen kadın kooperatiflerinin üyeleri, ürünlerini sergileyecekleri stantlara yerleşti. Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatifleri ve KO-MEK Sepeti kursiyerlerinin satış yapması için özellikle Ormanya’yı işaret etti. Bilindiği gibi Ormanya özellikle hafta sonlarında vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Bu yoğunluğun satışlara katkı sunacağından hareket eden yetkililer, kadın kooperatiflerini Ormanya’da ağırlayarak desteğini daha da güçlendirdi.

Ormanya’yı ziyaret eden çok sayıda vatandaş ise el emeği ürünleri inceleyerek, alışveriş yaptı. Alışverişte en fazla el sanatları ürünleri ve bez bebek oyuncaklar ilgi gördü. Ayrıca geri dönüşüm ürünleri de kadın müşteriler tarafından ilgiyle karşılandı.

KO-MEK Sepeti kursiyerleri ile Ormanya’da ürünlerini satma imkanı bulan kadın kooperatiflerinin üyeleri ise satışlardan oldukça memnun oldu.