Pandemi sonrası eğitim hayatımızın bir parçası olan uzaktan eğitim artık www.komek.org ile evinizdeKOCAELİ (İGFA) - Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını sağlık, ekonomi ve turizmde olduğu kadar eğitim sektöründe de küresel bir krize sebep olarak uzaktan eğitim kavramını hayatımıza yerleştirmiş oldu. Günümüzde birçok kurum tarafından tercih edilen uzaktan eğitim KO-MEK bünyesinde de online seminerler devam ederken vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda artık online uzaktan eğitim (UZEM) olarak da hizmete sunuldu. Uzaktan eğitim platformunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) bir yeniliğe daha öncülük yapmıştır.

HER AY FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİM

KO-MEK, evinden ayrılamayan ya da işi dolayısıyla kurslara vakit bulamayan ve ya başka şehirlerde yaşayan vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda birçok branşta uzaktan eğitim vermeye başladı. UZEM ile online eğitim hayatına başlayan KO-MEK, her ay farklı branşlarda eğitimler vererek vatandaşların taleplerini karşılayacak.

KO-MEK; bu yılın mart ayında, Pratik İngilizce, İş İngilizcesinde mülakat, Pratik Almanca A1 ve A2, Ofis Programları, Türk İşaret Dili gibi önemli branşlarda eğitimlerine devam edecek. Nisan ayında farklı eğitimler için www.komek.org adresinde bulunan uzaktan eğitim sekmesine tıklayarak kolayca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.