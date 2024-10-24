Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen Akıllı KOBİ Aydın Dijital Dönüşüm Konferansı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.AYDIN (İGFA) - Bu yılın 5'inci, serinin 8'inci etkinliği olan Akıllı KOBİ Aydın Dijital Dönüşüm Konferansı'nda KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, gıda sanayinde dijitalleşme, dijital dönüşüm finansman destekleri ve daha birçok konu masaya yatırıldı.

Turkcell Dijital İş Servisleri'nin ana; PayTR'nin platin; Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit'in altın sponsorluğunda; EBRD ve JP Morgan'ın destekleriyle gerçekleştirilen konferansta, iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı panellerde KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve sektörler özelinde faydalı bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş “Dijital dönüşüm, iş dünyasında rekabetçi kalabilmenin en önemli anahtarıdır. Aydın Sanayi Odası olarak, üyelerimize ve yerel işletmelere dijital dönüşüm sürecinde gerekli destekleri sunarak, teknolojiye entegre olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda düzenlenen Akıllı Kobi Dijital Dönüşüm Konferansı, iş dünyasının geleceği için kritik bir fırsat sunmaktadır. İnovasyonu ve dijitalleşmeyi benimseyen bir toplum yaratmak, ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konferansın açılış konuşmacılarından Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Birliğimiz himayesinde düzenlenen Akıllı KOBİ Aydın Dijital Dönüşüm Konferansı, iş dünyamıza önemli fırsatlar sunan bir organizasyon olarak dikkat çekmektedir. Dijital dönüşüm, artık sadece büyük şirketler için değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz (KOBİ'ler) için de kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugün burada, bölgemizin ve işletmelerimizin dijital dönüşüm yolculuğunu nasıl sürdüreceğini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, konferansımızın verimli geçmesini dilerim,” diye konuştu.

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan ise, 2023 yılında gerçekleştirilen ve dijitalleşmenin konuşulduğu toplam 8 konferasla 150 binin üzerinde KOBİ'ye eriştiklerini söyledi. Ceylan, dijital dönüşümün öncüsü markalarla, Türkiye'deki KOBİ'lerimizin dönüşümlerini hızlandırmak ve onlara rehberlik etmek misyonuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.